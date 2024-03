Különlegesnek nevezte a pénteki kiállításmegnyitót Básthy Béla polgármester:

– Megrázó úgy jelen lenni, hogy a művész még csak 76 éves lenne. Hiányzik a folytatás, ha a művekre nézünk és hiányzik az ember. Alkotásai, gondolatai által azonban velünk lehet – fogalmazta meg Morvay Lászlóval kapcsolatban, akit családi szálak kötnek Kőszeghez. (Felesége M. Németh Márta képzőművész, apósa Németh János képzőművész tanár, a Szőlő Jövésnek Könyve rajzolója, bejegyzője.)

Morvay László 1947-ben született Esztergomban, a pannonhalmi bencés gimnáziumban érettségizett. Az egri tanárképző főiskolán diplomázott, később elvégezte a képzőművészeti főiskolát. Tanított többek között a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában, a Janus Pannonius Tudományegyetemen. Tanítványai hatására kezdett tűzzománccal foglalkozni. Grafikus volt, zománcművész, költő és pedagógus, művészetében kitüntetett helyen szerepelt az irodalom – sokszínű pályáján két-három végén is égette a gyertyát – ezt már dr. Lőrincz Zoltán művészettörténész, a tárlat kurátora jegyezte meg, és Morvay-tól idézett 2003-ból: „Az értékrend idomul az elmozdult világhoz...Egy-egy temetés azt is megmutatja, talán megmenthettük volna némelyik összezuhant barátunkat. De hát van-e idő mindenre és mindenkire, amikor a legfontosabbak itt mozognak körülöttünk, rájuk kell vigyáznunk.”

A művész lánya, Morvay Flóra szép éneke gazdagította a megnyitót. Édesapja munkásságát fia, dr. Morvay Fülöp ismertette: „Hiánya nem múlik, mindig érezhető. De Morvay László nem ment el, mindig itt van a képein keresztül, amelyek egy része most Kőszegen látható. Ezekben benne van minden, amit képviselt: a bohém élet, a művészi lelkület, a földi jó szeretete, az emberi kapcsolatok, az odaadás, a humor, az elmúlás, a remény és a szeretet” – mondta, és említette korai grafikáit, komolyabb hangvételű és témájú rézkarc lenyomatait és a megnyugváshoz elvezető, egyre színesedő tűzzománc kakadukat és köztéri munkáit. Fontos volt számára a magyarság léte, múltunk és értékeink őrzése, a haza szeretete – ezek az értékek megjelennek alkotásaiban is, mondta. Beszélt kiállításairól és arról is, miként őrzik az emlékét. Idézte jelmondatát is: „Gazdagítani, gazdagítani!”

A kiállítás március 17-ig látogatható.