A közelmúltban Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban - Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Arnaud Deboeuf, a Stellantis globális gyártásért felelős vezetője és Mesics Olívia ügyvezető gyárigazgató közösen jelentették be, hogy elektromos autókba szerelhető elektromos hajtásmodulok gyártása indul el a szentgotthárdi üzemben. A 45 milliárd forintos beruházáshoz 10 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Magyar Kormány.

Mesics Olívia, az Opel Szentgotthárd gyárigazgatója

A nagyszabású fejlesztés kapcsán Mesics Olívia gyárigazgató hangsúlyozta: a beruházás nagy mérföldkő a szentgotthárdi vállalat életében.

Az autóipar hatalmas átalakuláson megy keresztül, amit elektrifikációnak nevezünk. A jövő kérdése, hogy az elektromos autók térhódítása mennyire lesz gyors ütemű, illetve abban a formában valósul-e meg, ahogy azt előzetesen gondoltuk, gondoljuk. Személy szerint én egészen biztos vagyok abban, hogy az autóipar elmegy ebbe az irányba, mert a végső cél, a környezetvédelem mindenki előtt ott lebeg. A meglévő működésünk mellé - ami alapvetően a korszerű belső égésű motorok gyártására épül - most újabb termékkel bővítünk, amely az elektromos hajtású autókba kerül majd. Ebben a transzformációban nagyon fontos dolog, hogy Stellantison - sőt Magyarországon belül - beléphetünk erre a gyártási területre, amihez kellett az a több, mint 30 éves tapasztalat, amellyel jelen vagyunk Szentgotthárdon, mint az első autóipari multinacionális vállalat az országban

- mondta a szentgotthárdi vállalat ügyvezető gyárigazgatója.

A beruházás a gyár történetében olyan szempontból is szimbolikus jelentőségű, hogy a fejlesztés abban a gyárcsarnokban valósul meg, ahol annak idején a vállalat az úgynevezett Family 1 motorok gyártását végezte.

Mesics Olívia kiemelte: vezetőként titkos vágya, küldetése volt, hogy Szentgotthárdra kerüljön ez a projekt. A tervek szerint 2026 utolsó negyedévében indul a sorozatgyártás, de az intenzív munkák már elkezdődtek. Nem építenek új csarnokot, a régit korszerűsítik. Az integrációs munkálatokban - így a gépsorok beállításában - nagyban számítanak a tapasztalt, jól képzett szentgotthárdi munkaerőre.

Az új termék egy úgynevezett elektromos hajtásmodul lesz, amelynek fő komponenseit Szentgotthárdon gyártják, emellett az összeszerelés és tesztelés is ott történik majd. A gyár évi 630 ezer darabos kapacitásra lesz képes, meghagyva a belső égésű motorok gyártását is. Ez rugalmasságot ad Szentgotthárdnak és biztos alapokat jelent a jövőre: bármerre is mozdul el a piac, a gyár mindennek meg tud felelni, ki tudja elégíteni a piaci igényeket.

-A Stellantis családon belül több vállalat volt versenyben a projektért. Hogy mi nyertük el, abban meghatározó volt, hogy Szentgotthárdon bizonyítani tudtunk az elmúlt években. Folyamatos, kiegyensúlyozott, állandóan fejlődő teljesítményt tettünk le az asztalra, amiben benne volt az innováció, a kreativitás és természetesen a munkavállalók hozzáállása. Számomra vezetőként is nagy jelentőségű ez a beruházás, mert az gondolom, hogy a szentgotthárdi gyárnak jó pár évre, évtizedre van feladata, és a mai világban, amikor minden annyira képlékeny, ez megkérdőjelezhetetlenül fontos. Nemcsak én kellettem azonban a projekt elnyeréséhez, hanem mindenki, az operátortól kezdve a mérnökön át a vezetőig.

Megtudtuk azt is: globálisan a Stellantisnak több mint 100 gyára van, ebből Európában közel harminc. Ezek több mint fele motor- és sebváltógyár, a szentgotthárdi is ezek közé tartozik. A versenyt tehát a Stellantis családon belül kellett megnyernie a szentgotthárdi gyárnak, amely megállta a helyét és megalapozta a jövőjét ezzel a beruházással.

Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere

Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere három fontos dolgot említett a beruházás kapcsán. Mint mondta, a projektért több mint 20 ország állt sorba, a fejlesztést kétéves előkészítés után sikerült elnyernie Szentgotthárdnak.

- Tudomásom szerint a szentgotthárdi gyár az indulás, vagyis 1992 óta soha nem volt veszteséges, jó mutatókkal rendelkezik, ami köszönhető a mindenkori gyárvezetésnek és a gyárban dolgozó munkavállalóknak. Mindezek megalapozták, hogy Szentgotthárd a projekt kapcsán nagyon erős pozícióból tudott tárgyalni. Polgármesterként nekem mérlegelnem kell, hogy a beruházás mit hoz a városnak. Jelenleg az önkormányzat adóbevételének közel negyven százalékát adja az iparűzési adó, ez nagyon jó szám. Az elektromos motorok gyártásának csúcsra futtatása után jelentősen nőhet ez az adóbevétel, ami a városnak további stabilitást adhat. Az külön öröm, hogy megmarad a belsőégésű motorok gyártása is, ami több lábra helyezi az Opelt, arról nem is beszélve, hogy nem csupán egy egyszerű összeszerelő üzemről beszélünk, hanem kutatásról, fejlesztésről is. És azt tudjuk: ha egy vállalat a világon bárhol kutatásra, fejlesztésre pénzt szán, akkor közép és hosszútávon gondolkodik - fűzte hozzá Huszár Gábor.