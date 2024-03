A hagyományos húsvéti dekoráció mellett idén újra várja a legkisebbeket a műfüves játszópark, a Fő tér Széchenyi utcai felén! A tűzoltós légvár és a kisvasút a hatalmas faragott nyuszikkal valószínűleg az idei vásár „slágere” lesz gyermek szemszögből. Bodovics Árpád vállalkozó pedig elkészítette a város legnagyobb húsvéti tojását, amelybe a legkisebbek bele is bújhatnak majd. Idén ez lehet az első számú szelfipont a díszített húsvéti szekér és tojásfa mellett - írja lapunkhoz eljuttatott közleményében az Önkormányzat.

Ha már sláger, akkor mindenképp fontos megemlíteni, hogy mindkét hétvégén helyi és országos értékű zenei produkciók várják a Fő térre látogatókat. Nyitóeste a gyereklistákon első Apacuka zenekar és a népszerű műsorvezető Kovács Áron várja a közönséget a Fő téri színpadon. DJ Szúnyog most nemcsak a felnőtteket táncoltatja meg, hanem a legkisebbeket is várja Mini Móka Partyján vasárnap 15.30-tól! A gyerekeket várja még a Húsvéti Vásáron az Óriásbuborék Show és mindenki kedvence Kalap Jakab is. A nagyobbakat pedig a Zaporozsec Akusztik, Probojszki Mátyás és a Grunting Pigs zenekar valamint a Kellene Kis Kert együttes szórakoztatja majd többek között

A játék és a zene mellett a főszerep természetesen továbbra is a gasztronómiáé és a kereskedelemé lesz a Húsvéti Vásárban. Közel 25 kereskedő kínálja majd a portékáit! Lesznek régi ismerősök és új kitelepülők is. Itt lesz többek között a Sümegi Sör és Csíkos Hot-Dogos. Újdonságként megjelenik a gasztronómiai kínálatban a tépett húsos szendvics és a túrógombóc, de természetesen nem hiányozhatnak a megszokott ízek sem, a langalló, a lángos, a kürtőskalács sem! A Húsvétra tekintettel húsárukban és édességekben sem szűkölködik majd a vásár. Az ajándékozást pedig a különböző kézműves termékek szolgálják majd ki! A Fő téren pedig felállításra kerül a két már megszokott tojásfa, amelyeket a város óvodásai díszítenek majd fel.

Az idei Húsvéti vásár játszóparkja és jónéhány árusa idén húsvét vasárnap és hétfőn is nyitva tart majd! Egy igazi húsvéti vásár a belváros szívében kicsiknek és nagyoknak, ínyenceknek és zeneszeretőknek!

Programok:

03. 22. péntek

17.00 Apacuka zenekar

19.00 Kovács Áron és a Still Crazy

20.30 DJ Szunyog Grand Happy Retro Party

03. 23. szombat

15.30 Óriásbuborék Show

17.00 Holdosi Attila – Nagy Bakonyi Boglárka

19.00 Bujtás Ervin

20.30 Manic Monday

03. 24. vasárnap

15.30 DJ Szunyog Mini Móka Party (gyerekdisco)

17.00 Sunday Brunch

19.00 Grunting Pigs (Pribojszki Mátyás – Szász Ferenc)

03. 28. csütörtök

17.00 Kalap Jakab

19.00 Kellene Kis Kert

20.30 Zénó Elektrik

03. 29. péntek

17.00 Retro Brass Show

19.00 Zaporozsec akusztik