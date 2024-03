Az angol-testnevelés szakos pedagógussal áttekintettük az utóbbi esztendők történéseit, ami során az Oladi Általános Iskola diákjai egyre jobb és jobb sporteredményekkel hívták fel magukra a figyelmet. A tanárnő elmondása szerint ez azért is nagy dolog, mert oktatási intézményük nem rendelkezik saját tornateremmel. Emellett természetesen egy picit saját magáról is mesélt Cooper-Hollósy Ilona. Szó esett többek közt a családjáról, melyben a sport és a tanítás tölti be évtizedek óta a főszerepet. De mesélt arról az időszakáról is, amikor az USA-ban élt.

Hallgassák meg a teljes podcast-beszélgetést, melyből nagyon sok mindent megtudhatnak egy olyan testnevelő életéről, akinek szinte minden gondolata a sport körül forog.