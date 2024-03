Telt ház fogadta az ismert politológust Magyarország legnyugatibb városában, a bő egyórás beszélgetésen az orosz-ukrán háborúról, a gyermekvédelemről, a migrációról és a közelgő európai parlamenti, valamint önkormányzati választásokról is szó esett. - A háború és a szankciók miatt egész Európában nehéz a helyzet, ezt hazánk is komolyan megérezte - fogalmazott a szakember, majd hozzátette: Magyarország előrejelzései pontról pontra beigazolódtak az orosz- ukrán konfliktus kapcsán. -Az európaiak többsége nem ért egyet a háborúpárti, a bevándorlást ösztönző és a nemzeti érdekeket figyelmen kívül hagyó uniós politikával - fűzte hozzá az elemző, majd arra is kitért, hogy a június 9-i EP-szavazáson kívül több európai országban lesz valamilyen egyéb választás is, mint amennyiben nem.

Azonban nemcsak ezek az európai voksolások lesznek érdekesek, hanem az Amerikai Egyesült Államok elnökválasztása is, amelynek esélyese Orbán Viktor magyar miniszterelnök barátja és szövetségese, Donald Trump. A következő amerikai elnök személye hatással lesz az orosz–ukrán háború alakulására is, ugyanis Donald Trump egyértelművé tette: a béke pártján van, és egy nap alatt pontot tenne a háború végére.

A gyermekvédelem kapcsán is világos a magyar kormány álláspontja: a gyermekek szexuális nevelése a szülők felelőssége, nem szabad az intézmények közelébe LMBTQ-aktivistákat engedni. -Magyarországnak igaza volt 2015-ben, amikor az illegális bevándorlást elutasította, és felhívta ezekre a veszélyekre Európa figyelmét. A nyugati nagyvárosokban látható, hova vezet a migránsok befogadása – mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője.