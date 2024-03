A beruházás során a piaci körforgalomtól a Vida József utcáig újul meg a Bástya utca 380 méteres szakasza, valamint a Bem József utca 34 méteres kicsatlakozása. A Bem és a Zrínyi utca közötti szakaszon kijelölt parkolóhelyek létesülnek. A Bem utca sarkán, a most parkolóként használt területet rendbe teszik, emellett kerékpáros sávot jelölnek ki és a járdák felújítására is sor kerül. A projekt keretein belül a közművek cseréjét is elvégzik. A sikeres közbeszerzés után a munkálatok várhatóan a jövő év elején kezdődnek el. Bebes István polgármester hangsúlyozta: a beruházással régi álom válik valóra.

-A felújítás szükségszerű, nemcsak az utcában lakóknak fontos, hanem minden körmendinek, hiszen belvárosi szakaszról van szó. Tovább dolgozunk azon is, hogy az úgynevezett hétemeletes tömbbelső rendbetételére is forrást, illetve megoldást találjunk - tette hozzá a városvezető.

