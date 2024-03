A dalostalálkozót először 2005-ben rendezték meg Sitkén, amikor is Lábodi Zoltán tanár úr posztumusz A Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésben részesült. Azóta is az ő emlékére rendezik meg a népdalt és a népi táncot ünneplő eseményt – tudtuk meg Gróf Lászlóné Erikától, a találkozó egyik szervezőjétől, aki azt is elmondta: a sitkei zenekar 1966 októberében alakult, ennek emlékére korábban minden évben októberben tartották meg a találkozót. Tavaly azonban az együttesben bekövetkezett haláleset miatt az esemény elmaradt, ám mivel a Hungarikum pályázat révén támogatást nyertek, így idén tavasszal mégis megtartották a találkozót.