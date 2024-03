Március 17. a Britannia provinciában született püspök, az írek megtérítője, Szent Patrik napja, Írország nemzeti ünnepe. A St. Patrick's Day-t nemcsak Írországban, hanem a többi angolszász kultúrájú országban - az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Új-Zélandon és az Egyesült Államokban - is megünneplik. Van, ahol a folyót is zöldre festik ilyenkor. Régi hagyomány már, hogy az Oladi Általános Iskola szintén zöldbe öltözik Szent Patrik napon, amely egyben az idegennyelvi hét nyitánya is. A második “a” osztályosok vidám zenés-táncos műsorával kezdődött hétfőn a programok sora,

majd nagyszünetben az iskola udvarán gyűltek össze egy közös fényképre a zöldbe öltözött diákok és tanárok - volt akinek a cipője, a zoknija vagy a hajgumija is ebben a színben pompázott.

Szent Patrik napjához kapcsolódóan az osztályok ajtódíszeket és manósapkákat is készítettek (természetesen zöldben), a folytatásban pedig különböző nyelv- és fejtörők várják a tanulókat. Kedden például betűzőversenyt tartanak, a németesek pedig (szakkör jelleggel már első osztályban ismerkednek a nyelvvel) Grimm-meséket olvasnak fel. A csütörtöki nap igazán különlegesnek ígérkezik: külföldi egyetemisták érkeznek az angolórákra - nemcsak az anyanyelvüket, de némi ízelítőt is hoznak hazájukból.