Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Dűne – Második rész 20.45 (színes, szinkronizált, amerikai sci-fi; főszerepben Timothée Chalamet) – Bálnák: A bolygó őrei 15.40 (színes, francia dokumentumfilm) – Téli szünet 19.15 (színes, szinkronizált, amerikai vígjáték, filmdráma) – Előbb táncolj! 17.20 (színes, feliratos, angol történelmi dráma) Cinema City (Savaria Plaza): Bajos csajok 19.30 (színes, feliratos, amerikai musical, vígjáték) – Képzeletbeli 20.20 (színes, szinkronizált, amerikai horror) – Dűne – Második rész 13.20, 15.20, 16.40, 18.40, 20.00 (színes, szinkronizált, amerikai scifi) – Bob Marley – One Love 17.15 (színes, szinkronizált, életrajzi, zenés film) – Demon Slayer – To the Hashira Training 13.00 (színes, feliratos, japán anime) – Kutya és macska 15.15 (színes, szinkronizált, francia családi vígjáték) – Madame Web 13.30 (színes, szinkronizált, amerikai sci-fi, akciófilm) – Imádlak utálni 13.00, 18.10 (színes, szinkronizált, amerikai romantikus vígjáték) – A méhész 16.00 (színes, szinkronizált, angol– amerikai akcióthriller) Bükfürdő, Funcity: Legeslegjobb barátok 14.50 (színes, szinkronizált, belga–francia–spanyol animációs film, családi kalandfilm) – Dűne – Második rész 16.30 (színes, szinkronizált, amerikai sci-fi) – Bob Marley – One Love 19.50 (színes, szinkronizált, zenés életrajzi film)