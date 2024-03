Az életünk egyik legfontosabb, mégis gyakran elhanyagolt része az alvás. A 21. században a technológia rohamos fejlődése és az élet tempójának gyorsulása hozta magával, hogy egyre kevesebb időt szánunk az alvásra, és annak minősége is csökken. Ha pedig nem alszunk jól, az a következő napunkat is megnehezíti: egész nap fáradtak leszünk, ingerlékenyebb, csökken a koncentráció, kevesebb a teherbírás és a stressztűrés, tehát kijelenthető, hogy a rossz alvás – főként ha huzamosabb ideig fennáll – az egész életünket pokollá változtathatja. Az alvászavarok nem csupán az egészségi állapotunkat rombolják, hanem hatással vannak mindennapi életünk teljesítményére és közérzetünkre is.

Sokan voltak kíváncsiak az alvászavar okaira a Vasvár Népfőiskolán.

Az alvászavarok skálája széles

A Vasvár Népfőiskola előadásán Dr. Szabó József által betekintést nyerhettünk a klinikai szempontból jelentős alvászavarokba, különös tekintettel az insomniára, amely ma már az egyik leggyakoribb alvászavarnak számít. A szakember kitért az alvási apnoéra is, ami szintén gyakorinak tekinthető.

- Ilyenkor az ember alvás közben elfelejt levegőt venni, azaz kb. 20-50 másodperces légzéskihagyás következik be. Ilyenkor az agy elkezdi felébreszteni a testet, ami elkezd újra lélegezni, de ezek miatt a mikroébredések miatt szaggatott lesz az alvásunk és hiába alszunk akár 8 órát is, fáradtan és kialvatlanul fogunk felébredni, gyakorlatilag állandó fáradtsággal küzdünk. - fejtette ki.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kezeletlen alvási apnoé óriási teher az embernek, érdemes alvásvizsgálatra menni, ha folyton kialvatlannak érezzük magunkat. A kezelés neve ebben az esetben a légsínterápia, a beteg egy maszkot kap, ami alvás közben oxigéndús levegőt présel a légutakba. - Általában a kezelés során döbbennek rá az emberek, hogy már 20 éve nem aludtak egy rendeset. - teszi hozzá. Kitért még a narkolepsziára, az alvajárásra, alvás közbeni beszédre is. Hangsúlyozta azt is, sok esetben lelki problémát takarhat az alvászavar:

Nézzük meg azt, amikor a gyerek már szobatiszta, de 12 évesen valamiért elkezd álmában bevizelni. Ilyenkor általában megfigyelhető valamilyen ok-okozati összefüggés, például mindig szerdán éjszaka történik meg a baleset, másnap pedig matekórája lesz a gyereknek, amiről tudjuk, hogy nagyon nem a kedvence, esetleg a tanárral került összetűzésbe.

A rémálmok, a lidérces álmok is gyakran egy fel nem dolgozott pszichotrauma kivetülései, így dolgozza fel a ezeket az agy alvás közben. Az ijesztő alvási paralízis is – amikor már ébren vagyunk, mégsem tudunk megmozdulni – a stresszel összeköthető jelenség.

Dr. Szabó József kitért egy nagyon ritka és súlyos betegségre is, a neve fatális familiáris insomnia, amikor egyik napról a másikra kialakul egy teljes alvásképtelenség, az altató és az aneszteziológusok által használt szerek sem segítenek. Sajnos ez a betegség halálos és gyógyíthatatlan. Viszont azt is hozzáteszi, hogy minden esetben 40 éves kor felett jelentkezik és szülőről gyermekre száll, tehát ha már elmúltunk 40 évesek és a szüleink nem ebben haltak meg, akkor védve vagyunk tőle.



Az alvászavar kezelése

Az alváshigiéné és az alvásterápia nagy segítségünkre lehet a problémák kezelésében és az egészséges alvás visszaállításában.

Sajnos nagyon sokan egyből az altatóhoz fordulnak, pedig a kezelési protokollban szerepel, hogy csak legvégső esetben, ha már mindent kipróbáltunk, akkor írható fel altató és akkor is csak egy hónapra. Sajnos a valóságban ez nem így működik és ezek a szerek erősen addiktívak, aztán egy idő után azt vesszük észre, hogy egyre több kell, végül pedig marokszámra szedjük és ugyanúgy képtelenek vagyunk aludni. - világít rá a szakember.

Azt is megtudjuk tőle, hogy ami nagyon jó hatással van az alvászavarokra, az a fény . Ha lenne lehetőségünk a délelőtti napfényben 3-4 órát eltölteni, mindenkinek helyreállna az alvása, viszont erre kevés a reális esély, mindannyian tele vagyunk teendőkkel.

. Ha lenne lehetőségünk a délelőtti napfényben 3-4 órát eltölteni, mindenkinek helyreállna az alvása, viszont erre kevés a reális esély, mindannyian tele vagyunk teendőkkel. A fényterápiás lámpa jó megoldás erre, mivel fél óra alatt bevisz annyit fényt az emberi agyba, mintha kiülnénk 4 órára süttetni a hasunkat. Ezenkívül a melatonin pótlását is alkalmazzák ilyenkor, érdemes ezt a patikából beszerezni. A mozgás is javasolt, viszont alvászavarosoknak 3 órával lefekvés előtt kerülni kell az intenzív sportot, ahogy a zsíros, nehéz ételeket is.

Az, hogy milyen helyen alszunk szintén kulcsfontosságú. Tiszta levegő, kissé hűvös hőmérséklet az optimális és sötét, ingerszegény környezet. Az ágynemű és a matrac semmiképp ne legyen műszálas, mert az alvás közbeni mocorgás közben elektromos töltés keletkezik és ez nem teszi jót az emberi szervezetnek. - Az ágyat csak alvásra és szexuális tevékenységre használjuk! - hívja fel a figyelmet dr. Szabó János, továbbá javasolja a különböző relaxációs technikák rendszeres gyakorlását is alvászavar esetén.