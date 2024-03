Aggódnak az állattartók - Terjed a vegánpropaganda: a húsmentes étrend biznisze

Állattenyésztőnek lenni soha nem volt könnyű, de a vegán étrend térhódítása óta még annál is nehezebb – mondja Rácz Károly, a jáki gazdaság vezetője. Már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is arra figyelmeztet: ne dőljünk be az áltudományos vegán propagandának! Az vagy, amit megeszel?