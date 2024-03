Felkérést fogalmaztak meg a szervezők a térség boros gazdái felé: tiszteljék meg nevezésükkel, részvételükkel a rendezvényt 2024-ben is. A borverseny időpontja: április 6., szombat 9 óra; helye a Közösségi Ház. A 2023-as évjáratú fehér, vörös és rozé borok versenyére minden saját termelésű újborral lehet nevezni, amely oltványszőlőből készült, és amelyből fajtánként legalább 50 liter készlettel rendelkezik a nevező. Egy gazda több borral is nevezhet, fajtánként 2 üveg 0,75 literes palackban lévő mintát kell leadni. A fehér bor fehér üvegben is leadható, a vörös bor csak zöld üvegben, parafadugóval vagy csavaros zárral. A Gencsapáti Művelődési Házban április 3-án és 4-én 10-től 19 óráig; a Lukácsházi Közösségi Házban április 2-től április 4-ig 9-től 12 óráig és 17-től 19 óráig fogadják a palackokat. Nevezési díj nincs.