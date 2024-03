„Bemelegítésként” jól ismert horvát nyelvű számokat adott elő a zenekar, melybe több olyan tag is „visszajátszott”, aki a 25 esztendő alatt megfordult a Koprivében. Rajtuk kívül sztárvendégek is színpadra léptek, akik közül az első igazán hatalmas tapsvihart Kelemen Patrícia kapta. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen pallérozódó szentpéterfai énekesnő Bizet Carmenjéből a Habanerát adta elő óriási ünneplést kiváltva. Legalább ilyen sikernek bizonyult, amikor a közönséget énekeltették meg a zenészek. Az „Elmegyek, elmegyek, jó messzire” több száz torokból tört elő, akárcsak a „Villa Negra”. Utóbbi két számot persze magyarul énekelték a közönséggel közösen a muzsikusok. A Koprive összességében több mint kétórás páratlan élménnyel ajándékozta meg a jubileumi koncertre ellátogató népes publikumot. Az előadáson humorból sem volt hiány: akadt olyan szám, aminek során a kört alkotó zenészek folyamatosan cserélgették egymással a hangszereiket, ezzel is bizonyítva sokoldalúságukat. A zenei élmény mellett a színpadtechnika sem okozott csalódást, ugyanis hol sárga, hol lila fényben úszott a színpad. No, és a szülinapi tortákon megszokott petárda sem maradhatott el, rendszeresen beindult a szikrákat szóró szökőkút.

A koncert végén a főként a Pinka-völgyéből érkező rajongók, szimpatizánsok óriási ünneplésben részesítették a 25 esztendős zenekart, aminek nem is lehetne mást kívánni, mint újabb ilyen sikeres negyed évszázadot!