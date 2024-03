A Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és AMI csapata a Vasi Legényczéh – korábban Kislegényczéh, de el kellett hagyni már nevükből a „kis”-t, mert felnőttek a gyerekek. Molnár Péter tanítványai az „Én fütyölök, aztán tik is!” – legényesek Cifra Kalotaszegről című kompozícióval kivívták a Kőbányai Kulturális Központ teltházas közönségének elismerését. Az alkotás az erdélyi Kalotaszeg leghíresebb férfitáncos egyéniségei és kutatójuk: Martin György emléke előtt tisztelgett – a fiúktól megszokott virtuóz, s némi humorral fűszerezett előadásmódban.

A Vasi Legényczéh az országos Ifjúsági Néptáncantológián

Fotó: Majnik Zsolt

- Másodszor vettünk részt az Ifjúsági Néptáncantológián egy olyan táncanyaggal, mivel másfél-két éve kezdtünk foglalkozni – tudtuk meg Molnár Pétertől, az együttes vezetőjétől. – A legényes minden férfitáncosnak izgalmas terep, fiatal koromban engem is nagyon lenyűgözött. Kalotaszegen, a Nádas-patak vidékén volt a legtöbb gyűjtés a 60-as, 70-es években, Martin György néptánckutató a legényes tánc aprólékos, kifinomult figuráit találta meg itt, amiről tanulmányokat lehetett írni. Több adatközlője is volt − mi is több táncos mozgását részletesen kielemeztük. Ahogy a táncos egyéniségek nem voltak egyformák, úgy a legényczéh tagjai sem azok: mindenki megtalálta a maga karakterét, és ki tudott forrni a lábukon, amit tanultak. Tavaly nyárra készítettünk egy koreográfiát, és annak a színháztermi változata került be a Néptáncantológiára. A szombathelyi közönség a Szökős Néptáncegyüttes Agora MSH-ban tartott jubileumi műsorának részeként láthatta.

A koreográfia különleges címéről Molnár Péter elmondta, hogy Martin György legkedvesebb adatközlőjétől: Mátyás István Mundructól ered, akivel filmezett is. Ő mesélte, hogy a tánctanítást úgy kezdte, hogy leültette a legényeket, elfütyülte nekik a dallamot – „Én fütyölök, aztán tik is!” –, hogy előbb tanulják meg fütyülni, és ha jól fütyülik, akkor fogják majd jól táncolni is. Ez azt jelenti, hogy érteni is kell a zenét, hogy jól lehessen táncolni.