Sós Endre, természetvédelmi és állategészségügyi igazgató elmondta: a közelmúltban például az óriásvidráknak otthont adó épületet hozták rendbe, az ázsiai vadkutyák kifutójának megnagyobbítása pedig a napokban fejeződött be. Egy új, pozsgás növényeket bemutató üvegház, valamint a Japánkert dombjának oldalán egy teraszos teaültetvény kialakításán most is dolgoznak.