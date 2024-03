Változnak az idők, velük együtt a szokások, és ez igaz az étkezésre is. Emlékszem, gyerekkoromban édesanyám, nagymamám szinte kizárólag házi befőzésű baracklekvárral töltötte meg a palacsintát. Ja, nem amerikai palacsintát, hanem azt a „pórias” magyart. Néha került egypár mazsolás túróval töltött is az asztalra, de az már luxusnak számított. Ma viszont azt tapasztalom, hogy a fiam főként nutellával, esetleg kakaóval, fahéjjal kéri. Mondom is neki, hogy próbáld már ki lekvárral is, ám ebben nem nagyon hallgat rám. Hát kérem, új idők, új szokások. De szerintem akárcsak rengeteg más dologban, ebben is jobb volt a régi. Megyek is, bedobok pár ízes palacsintát. Természetesen az anyukámnál, mert nála a szokások, az ízek nem nagyon változtak az elmúlt pár évtizedben.