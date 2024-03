Történelminek nevezte az avatót Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, országgyűlési képviselő. A Kőszegért felelősséget érzők régóta vártak a napra, amikor a mentők méltó helyszínen tudják ellátni szolgálatukat, mondta, majd az annak idején a város építése érdekében Básthy Béla polgármesterrel kötött szövetséget említette, amelynek révén jelentős eredményeket értek el az elmúlt években, és a város egész arculata megváltozott a kormány támogatásával.

– Ebbe a sorba illeszkedik az új mentőállomás építése is. A sok lobbizás meghozta az eredményét, megszületett a kormánydöntés, ami több száz milliós forrást biztosított, hogy létrejöhessen az épület és az útcsatlakozás. Az épület a „test”, a lelkét az ott dolgozók adják, akik az első láncszemei a rendszernek, amelynek az életmentés a célja – fogalmazott. Emlékeztetett arra is, hogy a kedvező helyszínválasztásnak köszönhetően a környező települések akár percekkel gyorsabban elérhetők. Úgy folytatta: a mostani átadó a kormány által 2010-ben elkezdett folyamat része, amelyben tervszerűen és szisztematikusan megújulnak az egészségügy minden ágazatának infrastrukturális elemei, így a mentőállomások is.