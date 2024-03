Három éve kezdett szerveződni a Vasi Zöld Kosár bevásárlóközösség, amely elkötelezett az egészséges táplálkozás, a tudatos vásárlás és a hosszú távon fenntartható, kíméletes gazdálkodás iránt. A közösségi kezdeményezés kapcsán egy ideje már körvonalazódott a kert ötlete, amellyel a közösségépítésen túl az ismeretterjesztés, a közös tanulás, a jó gyakorlatok megismertetése is céljuk.

Használatba kaptak egy közel egyhektárnyi területet a Kámoni Arborétum bejáratához és a Bánovics-malomhoz közel a SOE Erdészeti Tudományos Intézettől. Működésüket a Kámoni Arborétum, a Pannon Helyi Termék, a Hegypásztor Kör és a Vasvár Népfőiskola segíti – hallottuk Bukitsné Janzsó Ildikótól, a Vasi Zöld Kosár bevásárlóközösség képviselőjétől és Molnár László gyümölcsésztől.

Magyarországon még nem túl gyakoriak a közösségi kertek, néhány nagyvárosban már működnek: élő zöldfelületek a város szövetében. Amint a tagtoborzóban írják, kezdetben a rendelkezésre álló terület egy kisebb részét szeretnék művelés alá fogni. A tereprendezés és a terület bekerítése után parcellákat hoznak létre. Lesznek közös tanparcellák, ahol a kert szakmai vezetőjével közösen tanulnak és egyéni parcellák, amit a közösség tagjai önállóan művelhetnek. A kertet kizárólag vegyszermentesen szeretnék gondozni. Az ágyások mellett közösségi létesítményeket is terveznek, komposztálót, pihenőpadokat, szalonnasütő és bográcsozóhelyet, gyerekjátszót. A kertművelésen kívül szakmai előadásokkal és kertlátogatásokkal bővítik majd ismereteiket. A kert másik részén egy permakultúrás, erdőkertes területet alakítanak ki.

Ennek szakmai felelőse Pán Mariann kertészmérnök, a biodinamikus kertgazdálkodás képviselője; Molnár László a gyümölcsfákkal kapcsolatos tevékenységet felügyeli. A Vasi Zöld Kosár oldalán lehet jelentkezni kertművelőnek és kertbarátnak is: előbbiek részt vesznek a közösségi kerti munkákban, és igény esetén saját parcellát művelhetnek.

A kertbarátok a közösségi kert művelésében nem vesznek részt, de a rendezvényeken, szakmai programokon igen. Várják mindazokat, akik kezdő kertészként ismerkednek az alapokkal és érdekli őket az alternatív, vegyszermentes kertművelés és a szabadidejüket szeretnék hasznosan, közösségben eltölteni.