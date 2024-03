Ujvári-Klőer Helga szívügye, hogy a mindennapi, otthoni szájápolásra megtanítsa a családokat. A gyermekeknél a megelőzésre kell nagy hangsúlyt fektetni, hozzászoktatni őket a fogorvosi környezethez, mondja. S hangsúlyozza: a szülő felelőssége, hogy mos-e fogat és megfelelően táplálkozik-e a gyermek.

Ujvári-Klőer Helga – Amint kibújnak az első fogak, napi kettő fogmosás javasolt

Fotó: Unger Tamás

– Sajnos elkeserítő a gyermekek fogainak állapota - mondta Ujvári-Klőer Helga.

Statisztikai adatok alapján a háromévesek 25 százalékának van már legalább egy lyukas foga, és ez az arány hatéves korra folyamatosan nő. Mint minden területen, a fogászatban is fontos szerepe van a prevenciónak, még ha nem is kerül elég nagy figyelem és hangsúly erre. Véleményem szerint ezt a kismamák/ leendő szülők oktatásával kell elkezdeni, hiszen az ő feladatuk, hogy a fogápolást beillesszék a gyermek napi rutinjába. A fogszuvasodás leggyakoribb oka a helytelen táplálkozás, a nem megfelelő szájhigiénia, tehát az egészséges ételek kínálásával és rendszeres, alapos fogmosással nagyrészt megelőzhető – mondja elöljáróban. Majd a csecsemők szájápolásával folytatja:

Fogászati szempontból is a csecsemők legmegfelelőbb táplálási módja a szoptatás, hiszen az ekkor végzett izommunka az állcsontok, rágóizmok és a fogak harmonikus növekedésére is hatással van.

Cumisüveg használata esetén figyelni kell arra, hogy kicsi legyen a cumifejen a lyuk, és a baba az említett izommunkára kényszerüljön. Gyakran előfordul, hogy a csecsemőt hagyják cumisüveggel elaludni és így akár a kis fogacskák órákig a szénhidráttal teli tápszerben vannak, ami gyorsan fogszuvasodást eredményezhet.

Folyadékpótlásra minden esetben vizet kínáljanak a szülők, semmi esetre sem teát vagy gyümölcsleveket, hiszen az szintén tökéletes talaja lehet a fog romlásának – mondja, és azt javasolja: a fogatlan szájüregüket az esti etetés után töröljék át a szülők tiszta textillel.

– Az első fogak megjelenésekor érdemes beszerezni ujjra húzható szilikon babafogkefét, amellyel játékosan elkezdhető a fogápolás, fogkrém használata nélkül. Napközben, esténként ezzel csikizzük át a baba fogait. A másik fele érdes, arra rá tud harapni a baba, akinek éppen nő a foga. Még mindig sokszor hallom és látom, hogy a szülők lenyalják a cumit, mondván a nyál fertőtlenít, azonban ezzel leginkább a saját szájüregükben lévő baktériumokat adják át gyermeküknek. A kisgyermekek szilárd táplálása esetén a következetesség és a változatosság legyen a mérvadó, a fogazat szempontjából is részesítsék előnyben a zöldség- és gyümölcsfogyasztást, kerüljék a cukros ételeket és italokat. Egy-másfél éves gyermek kezébe már adható a számára kialakított fogkefe, próbálgassa a használatát, szokja azt, hogy napi 2-3-szor áttisztítja vele anya vagy apa a fogait. Ezek a termékek gyakran rágókával párosulnak, ami hasznos lehet a fogzás ideje alatt is. Az óvodás már megérti, hogy reggel fogmosással kezdjük a napot, és este azzal zárjuk, itt is nagy szerepe van a példamutatásnak. Ha a szülőktől ezt a rendszert látja, neki is ez lesz a természetes. Ilyenkor hagyjuk, hogy maga mossa meg a fogát, majd ellenőrizze le a szülő, mossa át újra, mondja el, hogy minden fogfelszínt át kell tisztogatni, alul, felül, kívül és belül is, majd dicsérje meg a gyermeket. Az esti fogmosás után már csak vízfogyasztás javasolt. Az alapos mechanikai tisztításhoz kornak megfelelő fogkefét ajánlok, ami legyen kicsi fejű, puha és sűrű sörtéjű. Számos olyan termék van a polcokon, amelyeknek fogkrém-mennyiségjelző van a közepén. Az életkori ajánlásokban bízhatunk. Elektromos fogkefét is választhatunk, de ugyanúgy ezzel is először a gyermek mossa meg magának a fogát, utána következik a szülő akár 9-10 éves korig. Fogkrém tekintetében, ha már ki tudja azt köpni a gyerkőc, mindenképp fluorid tartalmút ajánlok, borsónyi mennyiségűt, szintén a kornak megfelelőt – mondja, és a helyes fogmosási technikáról is beszél: tartsuk a fogkefét az ínyre 45 fokos szögben, és mossuk a külső fogfelszíneket apró körkörös mozdulatokkal az ínytől a fogak koronája felé. Először a külső felszíneket, utána a belső, majd a rágófelszíneket, először a felső, majd az alsó fogakat. Körülbelül három perc az alapos fogmosás, ha minden felszínt meg akarunk tisztítani, de nem az idő a lényeges, hanem a minőség és a technika, akár olcsóbb, akár drágább fogkefét használunk.

Helga nem győzi hangsúlyozni: az egészséges táplálkozás és a helyes szájápolás mellett nagy szerepe van a rendszeres fogorvosi kontrollnak, annak, hogy ne akkor kerüljön először fogászati székbe a kisgyerek, amikor már fáj a foga. Két-három éves kortól érdemes gyerekfogorvost választani, és rendszeresen látogatni, hogy szokja a gyermek a környezetet, barátkozzon a rendelővel, időben kiszűrhető legyen a kezdődő szuvasodás, majd időről időre nyomon követhető legyen a fogváltás. Dr. Szendrődi-Hrichi Adrienn gyermekfogorvossal összefogva szeretnék minél szélesebb körben eljuttatni a gyermek és felnőtt fogászati prevenció fontosságát.

Helga Szájápolás Mindenkinek néven készített Facebook- és Instagram-oldalt, ahol naprakész, praktikus tartalmakkal készül kicsiknek és nagyoknak, időnként a doktornő orvosi témák feldolgozásával kiegészíti ezeket.