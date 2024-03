Jelentősen visszaszorult az ipari termelés, csökkent a beruházások volumene tavaly, de erre az évre már kedvezőbbek a kilátások. A januári és februári adatok ugyan még nem igazolják a fordulatot, de az Egyensúly Intézet felmérése szerint a GDP egészen biztosan eléri a 2,5-3 százalékos növekedést idén, az pedig a gazdasági teljesítményt igazoló egyik legfontosabb mutató - mondta lapunknak dr. Kozák Ákos gazdaságpolitikai szakértő, az Egyensúly Intézet üzleti kapcsolatokért felelős igazgatója a vállalkozói fórum apropóján. Hozzátette: ez az esztendő a konszolidáció, a normalizálás éve, és ha nem változnak a gazdasági-politikai körülmények, akkor jövőre dinamikus fejlődés jöhet. A szakértő az előadásában is rámutatott: a kulcs a beruházások újraindítása, de ehhez az utóbbi időben jelentősen megcsappant keresletnek simulnia, a kamatoknak pedig csökkennie kell. Hangsúlyozta azt is: a munkaerőpiac továbbra is feszes, de csökkenő mértékben. A munkanélküliségi rátát az idei évre 3,9; jövőre 3,7 százalékra várják átlagosan. Szerinte a reálgazdaságban már az idén érdemi növekedés jöhet, a háztartások fogyasztása visszanyeri méltó szerepét.

Az éves beszámoló gyűlés célja volt az is, hogy a VOSZ tájékoztatást adjon a szövetség munkásságáról, a tavalyi eredményekről. - Közösséget építünk. Fontos, hogy a vállalkozások tudják és érezzék: nincsenek egyedül. Minden eszközzel azon vagyunk, hogy segítsünk az eligazodásban, továbbfejlődésben. A vállalkozásoknak nem csak elméleti segítséget nyújtunk, tanácsokat, képzéseket adunk, hanem konkrét megoldásokkal segítjük őket, hogy sikeresek legyenek Ez békeidőben is fontos, az olyan nehezebb helyzetekben pedig, mint ami most is van, kétszeresen igaz – fogalmazott érdeklődésünkre Eppel János, a VOSZ elnöke.

Várhatóan már júniusban megnyílik a VOSZ vasi szervezetének új irodája a Thököly utcában, ahol – az eddigi szolgáltatások mellett - vállalkozásfejlesztési szakember is várja majd az érdeklődőket - tudtuk meg Szárnyas János vármegyei elnöktől, aki beszámolt arról is: májusban egészségfejlesztési napra készülnek és megkezdődtek az idei Príma-gála előkészületei is.