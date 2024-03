Zsúfolásig megtelt az AgoraMSH különterme, amin nem is lehetett csodálkozni, mivel a Nagy Lajos Gimnázium egy 11. évfolyamos, míg a Savaria Technikum és Kollégium egy 12.-es osztálya foglalt helyet teljes létszámban a székeken. Az érdekes előadást, avagy történelemórát Kozma Gábor rövid visszaemlékezése vezette be. Lapunk egykori újságírója annak a napnak a történéseit idézte fel, amikor az államhatalom képviselői 1989-ben Kőszegen sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy lebontják a vasfüggönyt. A hírről akkor a BBC, a CNN, valamint az ARD helyszínen tartózkodó tudósítói is vezető hírként számoltak be.

Vasfüggöny egy része maketten

Fotó: © Cseh Gábor

Ezt követően Goják Sándor vette át a szót, aki részletesen mesélt az 1946–1990 közötti időszakról, melyet három részre tagolt. Elmondása szerint az első szakasz 1948–49- től 1956-ig tartott, és ekkor állították fel lényegében a vasfüggönyt, melyet akkor még faoszlopok tartottak, a kerítések közé pedig taposóaknákat raktak le. Aztán az 1957–1971 közötti években a tartóelemeket betonra cserélték, valamint közel 1,5 millió bakelitaknával váltották fel a régebben telepítetteket.

Az előadó úgy fogalmazott, hogy ez volt minden idők legkegyetlenebb időszaka a speciális határzár történetében, melynek utolsó fázisa 1989-ig tartott, amikor már kisfeszültségű elektromos árammal működő jelzőrendszer is segítette a határőrök tevékenységét. A vasfüggöny „pályafutása” pedig 1989. szeptember 10-én éjfélkor ért véget, amikor Magyarország hivatalosan is megnyitotta a határt főként a hazánkban erre várakozó több tízezer NDK-s állampolgár előtt.