A WorldSkills versenyt a fialok szakmai világbajnokságának is nevezik, a franciaországi Lyon ad otthon neki szeptember 10–15. között. Itt 3 intenzív versenynapon kell bemutatnia mindenkinek a saját szakmájában szerzett tudást, különböző összetett szituációs gyakorlatokon keresztül. Itt képviseli a Balogh Boglárka, a szombathelyi középiskola tanulója Magyarországot.

Balogh Boglárka, a kiválasztott diák és Némethné Baráth Anikó, a PTE SZESZI igazgatója

Fotó: © Cseh Gábor

Balogh Boglárka sikere

– A megmérettetést egy 120 napos egybefüggő felkészítés előzi meg, melyet az Országos Kórházi Főigazgatóság szervez budapesti helyszínen és ők biztosítják a felkészítő mentort. A verseny során egy komplex ápolási folyamatot kell szabályosan végrehajtani a zsűri előtt. – tudtuk meg Némethné Baráth Anikótól, a PTE Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola igazgatójától.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan választotta ki Boglárkát az iskola a feladatra. Előzetes tudásszint felmérés és jelentkezés alapján 2 tanuló került be az iskolai válogatóba, Sághi Boglárka és Balogh Boglárka. Őket rátermettség és tudás alapján a szakmai oktatói közösség választotta ki erre versenyre.

Ezt követően Boglárka egy több fordulós válogatón vett részt, az első rosta egy online angol interjú volt, majd a további 2 döntőt Budapesten rendezték meg. Az országos döntő második fordulója február 15-én zajlott, ahol Boglárka elnyerte az első helyezést, így ő képviseli Magyarországot.

Megkerestük a szombathelyi diáklányt is, aki megosztotta velünk: hatalmas öröm fogta el, miután megkapta a hírt. Boglárka már kiskorában is embercentrikus beállítottságú volt, mindig is tudta, hogy segítő foglalkozásban fogja megtalálni a helyét.