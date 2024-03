Köszöntőjében Fodor István tankerületi igazgató az iskolai lehetőség hasznosságáról szólt: már a kisiskolások megtanulhatják meglelni a szépet, a jót, megtanulnak nyitott szemmel járni és segítséget – ötleteket, módszereket – kapnak önmaguk és társaik megismeréséhez. Mint mondta, büszke arra, hogy a tankerületben már 12 boldog iskola van, és megköszönte a pedagógusok elhivatott munkáját.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a tíz éve indult program erényeit méltatta: az egyének és a közösségek is sokat fejlődtek, a diákoknak és a pedagógusoknak is többletet adott. Ha valaki önbizalommal tudja végezni a munkáját, annál nagyobb pozitívum nem kell, állította, és az apró örömök észrevételére biztatott ő is.

A szakmai napon bemutatkozott az egyik Boldog Iskola, a Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola – az idén ők vették át a Vándorszívet. Horvát táncot, éneket mutattak be, az énekkart tamburások kísérték.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra Programját Fodor Gábor képzésfejlesztő ismertette.

Minden részt vevő iskolának emlékplakettet adott át Fodor István. Végül boldogságtorta-szeletekkel kínálták a szakmai nap résztvevőit.

A rendezvényen közreműködtek az iskola diákjai, pedagógusai, meghívott vendégek.

Nagyné Kovács Hajnalka és Nagy Regina Ornella Fiorini Lányomnak és Aranyosi Ervin Kérés a szülőkhöz című művét adta elő. Néptáncos és táncos produkcióval készültek Reiner Dóra és Novák Tamás művészeti iskolás tanítványai; drámajátékkal Iván Csilla diákjai, énekkel-verssel az első osztályosok – őket Boldizsár Katalin készítette fel. A díszletben Győrfi Judit tanárnő segédkezett. A kézműves tanszak tanulói kiállítással készültek a napra Mitől boldog az iskolánk? címmel.