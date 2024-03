Már hagyománynak számít, hogy a falu közösségének aktív tagjait az önkormányzat megvendégeli farsang alkalmából. A faluház kapui kitárulnak és bőséges lakomával, illetve zenés mulatsággal várják azokat, akik sokat tesznek Püspökmolnáriban a közösségért.

A remények szerint húsvétkor is megtelik majd a faluház élettel: nyusziváró családi délutánnal készül az önkormányzat, lesznek kézműves-foglalkozások, zenés produkció és természetesen csokitojás is. Május elsején májusfaállítás a program, kis ünnepséggel és műsorral, abba bevonják a helyi ovisokat és iskolásokat is.

A település legnagyobb attrakciója a falunap, ezt mindig július utolsó szombatján tartják. Egész napos rendezvény tele szórakozással és élményekkel. Igazi gasztronómiai kavalkád költözik ilyenkor Püspökmolnári sportpályájára, a kicsiknek légvárral és más játékokkal kedveskednek, híres fellépőket is hívnak. – Nagy örömmel tölt el, hogy összetartó a közösség és sikerül megszólítani a lakosságot az ilyen programokkal, a falu nagy része ellátogat ezekre – fogalmazott Rodler Csaba polgármester.