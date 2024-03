Kisgyermekkora óta szívja magába a zenét, négyévesen már hegedű volt a kezében, azóta tanulja és műveli is. Magáról azt mondja, húsz év alatt értékes tudás gazdája lett, amit kitűnő mestereinek köszönhet mind a hangszeres tudás, mind az elmélet terén. Mónikát a szombathelyi művészeti középiskolában Földesi Jánosné Rózsa tanította, a Nyíregyházi Egyetemen népi hegedű szakra járt.

A templomba járók az Új Esély Zenekarból ismerhetik, amelynek vezetője. Ötéves, óvodai nagycsoportos kortól kezdve foglalkozik gyerekekkel és felnőtt tanítványai is vannak évek óta. Vépre pengetős és vonós hangszerekkel – gitárral, ukulelével, zongorával, hegedűvel érkezett –, aki kíváncsi volt, kipróbálhatta bármelyiket. Énekelt is: Caramel és Presser Gábor egy-egy dalát hozta a kisvárosba.

Bemutatkozó videóval is készült, amelyben felteszi és meg is válaszolja a kérdést: miért épp a zene? – A zene tudomány: olyan, mint a matek. A zene egy idegen nyelv. A zene maga a történelem. A zene a testet is neveli. A zene minden egyszerre, de legfőképpen művészet. A zenén keresztül ki-ki még inkább ember lesz, és aki szerencsés, azt élete végéig elkíséri.