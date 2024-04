Amint a közösségi oldalra kitett posztjából kiderül: Torjay Valter művészettörténész a megnyitón arról is beszélt, hogy a vasi tájképfestészet egy reprezentáns alkotójának, Csonka Ernőnek számos kvalitásos műve került ki így Ausztriába - igaz, alighanem jó helyre, mert az alsóőriek nyilván büszkék lesznek rá. Az anyagban benne van a reprezentatív Ars Savaria albumban is szereplő olajkép. A bejegyzésében Torjay Valter művészettörténész sajnálatát is kifejezi, amiért az itt élt alkotók életművei rendszerint máshová kerülnek. Az egyetlen intézmény, amely ebben a kérdésben tenni próbál: a Tóth Csaba által vezetett vasvári galéria, amelynek megalapozásánál még Torjay Valter is ott volt.

Csonka Ernő szombathelyi festőművész 2021-ben hunyt el

Fotó: VN/Csonka Ernőné

A vasvári Békeház galériája befogadja a vasi kötődésű művészi hagyatékokat, válogat az életművekből.