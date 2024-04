A rendezvényt szervező Mák Dóri és fia, a Fidesz-KDNP szombathelyi önkormányzati képviselőjelöltje, Mák Zsombor hétfőn tartott sajtótájékoztatót a szombati rendezvényről. A 2011 óta megtartott tizenegy bemutató során összeszokott a csapat: máig ugyanaz a sminkes, a fodrász, a bemondó és a jeltolmács is. – Ez egy örök szeretet és szívügy marad. Igazi családi megmozdulás – fogalmaz Dóri, akit szülei ma a háttérből támogatnak, valamint csatlakozott hozzá fia, Zsombor is, aki elmondta: nagyszülei és szülei révén mindig is ott volt előtte a jó példa, a jótékonykodás az élete részét képezte, ez így volt számára természetes. A rendezvény szlogenje – „Nincs különbség és különbözőség” – is tőle származik, még kisgyermekkorából.

A rendezvény a betegséggel és fogyatékkal élők bemutatása mellett jótékony célt is szolgál. Szinte a teljes bevételt Ujpál Dalmának ajánlják fel, aki egy súlyos és ritka, főként a végtagjaira és a gerincére kiterjedő rendellenességben szenved, és folyamatosan műtétekre szorul. Ezek költségét a szülei eddig fedezni tudták, ám van, ami az ő erejüket is felülmúlja. A 14 éves lánynak hamarosan gerincműtétre lesz szüksége. A speciális műtét 60 millió forintba kerül, Lengyelországban, Svájcban és az USA-ban tudják csak elvégezni. Dóri mindenkit biztat, hogy ne feledkezzen el rendelkezni adója egy százalékáról sem: ezzel is Dalmát támogatják; ahogy a cégek a jövő évi adóalapból való jóváírással is. Az alapítvány számlaszámára is várják az utalásokat, a közlemény rovatban Dalma nevével. Szombaton pedig 18 órára várják a vendégeket a Haladás VIP-termébe, a támogatói jegy 2000 forintba kerül. A kifutón 27 modell vonul fel helyi üzletek és egy esküvői szalon által felajánlott ruhákban.