Ha a szülő szeretné bölcsődébe íratni a gyermekét, hozza, ha pedig negatív érzései vannak, ne tegye, ezzel nyitott a szakember. Majd meg is indokolta, hogy miért a szülőknek kell elsőként meghozni a döntést, (és nem a gyermeket kérdezni): kis korban a gyermekek átveszik a szülők minden rezdülését, érzését. Hiába mondja az anya, hogy minden rendben lesz a bölcsiben, ha közben erős feszültséget érez. Ha viszont megszületik benne az elhatározás, akkor hitelesen tudja ezt a gyermek felé közvetíteni.

– A döntést megkönnyíti, ha a szülő ellátogat a bölcsődékbe: nyitottak a szombathelyi intézmények, amelyekből jelenleg nyolc van és kettő minibölcsőde. Az előzetes telefonos egyeztetés hasznos lehet – mondta, és az általuk szervezett központi rendezvényeket, családi napokat ajánlotta: május első hetében például hétfőtől péntekig nyitva lesznek 9 és 11 óra között, hogy a szülők benyomást szerezhessenek a hangulatról, légkörről, a tevékenységekről.

Bölcsőde expót is szerveznek a tavalyi után most másodszor május 11-én, szombaton a Kámoni Arborétumban. Sok olyan programmal is készülnek, ami a bölcsődei mindennapokat, ünnepnapokat láttatja. Lesznek majd tematikus beszélgetős sarkok, ahol a különböző nehézségeket okozó témákról – például alvási problémák, szoptatás, napirend, játéktevékenységek, szájápolás – lehet majd érdeklődni. Ki lehet próbálni a játékokat, a kicsiknek játékos foglalkozásokkal, bábszínházzal, kreatív kuckóval, reformételekkel, okostányéron finomságokkal és az elmaradhatatlan csillámtetoválással, arcfestéssel, lufihajtogatással is készülnek. Sebestyén Bianka bátorította a szülőket, kérdezzenek: a kisgyermeknevelők a hároméves kor alatti korosztály szakemberei és sokan egyéb képesítésekkel is rendelkeznek. Rajtuk kívül más segítő szakemberek – pedagógusok, gyógypedagógus, konduktor, szociálpedagógus, szociális munkás – is dolgoznak az intézményhálózatban, akik rengeteg tapasztalattal bírnak a korosztályt illetően.

Nem rejtette azonban véka alá, hogy kevés a bölcsődei férőhely az érdeklődők számához képest. Ennek az az egyik oka, hogy az édesanyák egyre nagyobb számban térnek vissza a munkaerőpiacra. 2024 őszétől azonban még van férőhely, várják a családokat.

A beszoktatás lépéseiről is beszélt: – Az elhatározás az első mérföldkő. Ha tudni már, hogy mikor kezd a gyermek, azt szülői értekezlet előzi meg, ahol bemutatják az intézményt, a dolgozókat. A kezdést megelőzi még a családlátogatás – a kisgyermeknevelők így az otthoni közegben is látják, hogyan viselkedik a gyermek. Ezután kezdődik a fokozatos beszoktatás. Az első nap csak egy órát töltenek a bölcsődében a gyerekek, minden nap félórával növelik az ottlétet. Azzal kapcsolatban, hogy melyik szülő legyen jelen, a vezető szerint meghatározó a korai kötődés. Életkori sajátosság, hogy egy emberrel alakul ki a csecsemőnek szoros kapcsolata. Többségében az édesanyák szoktatják be a gyerekeket. Elfoglaltságtól is függ a dolog, lényeges azonban, hogy a gyermekkel is beszéljék meg, ki lesz jelen a beszoktatásnál.

– Rengeteget kell beszélgetni a gyermekkel, és minden este külön is mondja el az anya, hogy mi várható a következő napon. Készítsük fel, hogy hová megyünk, ott milyen érzései lehetnek majd, meddig maradunk. Ha kérdez, válaszoljunk. A kisgyermeknevelőkkel van lehetősége beszélgetni az anyának, de hagyják is játszani a gyermeket külön. Nincsenek direkt fejlesztések – egy tipikus fejlődésű gyermek ugyanis nem igényli ezt. A szabad játék a legfontosabb: az, hogy minél több dolgot kipróbálhasson, kísérletezhessen. A tapasztalatszerzés lehetőségét a legszélesebb körben biztosítjuk – hangsúlyozta.

A szülővel is foglalkozni kell – a lelkiállapotával, a félelmeivel – ezekre is válaszokat kaphat a kisgyermeknevelőktől, tette hozzá. A beszoktatás körülbelül két hét, de lehet hosszabb is. Az adaptációs időszak három hónap, de mivel először kerül közösségbe a gyermek, számítani kell többszöri betegségekre az első félévben. A gyermek temperamentuma, a szülővel való kapcsolata, az egészségi állapota is befolyásoló – 1 és 3 hónap között alakul ki az ideális helyzet, de még később is előfordulhat sírás az elköszönésnél.

Beszoktatáskor nagy segítség a bölcsődei biztos napirend – érdemes a családi napirendet a bölcsődeihez igazítani – így a gyermek bioritmusa is erre áll át. A bölcsődében négyszeri étkezés van, ezeknek kötött az időpontja: 8 órakor reggeliznek, 10-kor tízórai van, fél 12-kor ebéd és 15 órakor az uzsonna, mondta. A szülőknek azt javasolta: a bölcsődébe kerülés környékén ne történjen a gyermek életében más változás: ne akkor vegyék el tőle a cumit, ne akkor fejezzék be a szoptatást, ne akkor kapjon új kiságyat és ne akkor akarjuk, hogy a saját ágyában aludjon, ha eddig a szülőkkel aludt. Fontos az otthoni stabilitás, hiszen nagy változás a gyermek életében, hogy idegen környezetben, idegen emberek között van.

– A szülőket arra is megkérjük a beszoktatáskor, hogy hozzanak magukkal családi fotót, ami mindig ott van szemmagasságban a gyermek előtt. A bölcsőde végén ezt a család visszakapja – fűzte hozzá.