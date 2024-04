Biztató: februárban nagy sikert aratott a BDK könyvajándék napja a helyi óvodában, de a település közművelődési szakembere is igyekszik népszerűsíteni az olvasást. Hol könnyebb, hol nehezebb azonban megszólítani a lakókat, az NMI-vel karöltve szervezett makramé- és szövőszakkörön is változó a létszám. – A koronavírus-járvány óta még jobban bezárkóztak a bérbaltaváriak, sokan még azt is meggondolják, mikor menjenek, ha mennek egyáltalán, szentmisére – mondja a polgármester, aki számos lehetőséget lát a faluban. Nagyobb hírnevet érdemelne például az 1850-es évek végén, a Buda-Graz postaút építése során itt talált ősállatleletekből rendezett helyi kiállítás. Igyekeznek a környékbeli iskolásokat idecsábítani, az új utazási kedvezmény már érezteti pozitív hatását. A bérbaltavári ősállat-régészeti lelőhelyet a Vas vármegyei értékek közé választották. Többek között kavicsevőemlős-, kardfogútigrisés mamut-, őselefánt-maradványokat találtak itt. A leletek egy része a 2005-ben civil kezdeményezéssel létrehozott helyi kiállításon, a szombathelyi Savaria Múzeumban és a vasvári Helytörténeti Múzeumban látható. Többségük bécsi, budapesti és londoni múzeum birtokába került. Némethné Beczők Bernadett szorosabbra fűzné a kapcsolatot az itt született Kossuth-díjas költő, Nagy Gáspár emlékházát működtető alapítvánnyal.