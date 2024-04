Marika néni jelenleg a legkisebb lányával él együtt, de a család többi tagja is rendszeresen látogatja.

- Minden nap lecsót kapok reggelire, amit nagyon szeretek. Aztán az elsőtől az utolsó betűig elolvasom a Vas Népét, közben pedig a tévé egész nap be van kapcsolva. Szeretek sportot nézni, természetesen kosárlabdát is – adott felvilágosítást a hétköznapjairól Marika néni, aki persze annak örül a legjobban, ha minél több családtagja van ott körülötte. Viszont azért nagyon bánatos, mert a férjén kívül az 5 gyermeke, a 9 unokája, a 15 dédunokája, valamint 2 dédunokája közül is többen elhunytak már.

- Nagyon szeretem a közel 30 fős családomat, lényegében engem az ők szeretete éltet- zárta szavait Marika néni.