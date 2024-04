A költészet az emberi kifejezés egyik legősibb formája, amely már évezredek óta szól hozzánk. A világ egyik legszebb nyelve a magyar, és a legnagyobb magyar költők olyan zseniálisan tudnak bánni vele, hogy a lírai szövegek által megjelennek az olvasó előtt érzéseik, gondolataik, álmaik és ezekben ráismerhetünk sajátjainkra is. Ez a nap arra is alkalmas, hogy felfedezzük az új költők munkáját, hogy új hangokat halljunk, új perspektívákat kapjunk a világról. De emellett lehetőséget ad arra is, hogy visszatekintsünk a klasszikusokra, hogy újra felfedezzük azokat a verseket, amelyek már évszázadok óta inspirálnak és megindítanak bennünket. De elsősorban remek alkalom arra, hogy megünnepeljük a magyar nyelv szépségét és gazdagságát.