A Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért programban alakult a szakkör. A megnyitón Simon Erika óvodapedagógus faggatta Kovács Melinda közművelődési referenst, a szakkör vezetőjét az alakulás körülményeiről, a résztvevőkről, a foglalkozásokról. Mint kiderült, tavaly ősszel kezdődött a húszalkalmas sorozat tíz résztvevővel. Mintalapokon kezdtek gyakorolni, és jutottak el az egyszerűbbtől a bonyolultabb motívumokig. Szóba került a díszítés, a jó tészta receptje is.

Némethné Sándor Ildikó óvodavezető elmondta: művészeti programjuk sajátossága, hogy negyedévente új galéria-kiállítást szerveznek az évszakokhoz kapcsolódva. Felkutatják környezetük ügyes kezű embereit, a mai is élő népi kismesterségek művelőit, és megmutatják munkáikat a gyermekeknek – így fogadták be a díszes-színes munkákat is.

Az NMI képviselője, Rigó Ernő köszöntőjében azt emelte ki: több generáció van jelen a tárlat révén, majd a 2021-ben indult programról szólt, amelyben mára 18 szakkörág közül lehet választani. Jó hírrel is szolgált: május 2-tól már lehet igényelni a következő szakkör foglalkozásokra az alapanyagokat.

Az óvodások adtak műsort a tornaszobában.