A héten több helyen is útfelújítások miatt lezárások kezdődtek Szombathelyen. A tiltás ellenére azonban sokan behajtanak ezekre a szakaszokra, pedig kis kerülővel könnyen szabályosan is közlekedhetnének az autósok. Kedden reggel néhány perc alatt tucatnyi szabálytalan sofőrt láttunk a szombathelyi Brenner Tóbiás körúton. A szabálytalankodás azért is érthetetlen volt, mivel mindössze körülbelül 100 méteres kerülőt kellett volna tenni az autósoknak, és torlódás sem lassította a forgalmat.

Fotó: Horváth Balázs

A lezárt útszakaszok Szombathelyen:

- Brenner Tóbiás körút a Bagolyvár közelében

- Bocskai István körút

- Kenderesi utca a Csónakázó-tó mellett

Illetve a Csaba utcában is időszakos forgalomkorlátozás van érvényben.