Szeszélyes, mint az április, mondják, és valóban így van, idén az eddigi mindössze négy nap során szinte mind a négy évszak időjárását produkálták számunkra a „fentiek”. Április elsején négy melegrekord is megdőlt, egyes helyeken harminc fok körül mozgott a hőmérséklet. Aztán voltak napok, amikorra nemcsak viharos erejű szelet, de még jégesőt is jósoltak.

A tréfás kedvű hónap ismét megviccelt minket: reggel még szinte a télikabátunkra van szükségünk, délután jóformán elegendő lenne egy vékonyabb pulóver vagy póló. A napközbeni hőingadozás és a változékony időjárás bizony megterheli a szervezetet: az arra érzékenyek ilyenkor gyakran tapasztalnak fáradságot, fejfájást, ízületi fájdalmakat, sőt még alvászavarok is jelentkezhetnek. Figyeljünk oda testünk jelzéseire!