A Jeli Arborétum új attrakciója

A Jeli Nap a Mediterrán Kert felavatásával folytatódott pálmafák, eukaliptuszok és olajfák között. Ruborits Tamás kertészmérnök, a Vasvári Erdészeti Igazgatóság ökoturisztikai műszaki vezetője részletesen beszámolt az arborétum a legújabb fejlesztéseiről. - Az elmúlt időszakban nem csak a a varázskert fenntartására, hanem a fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektettünk. Kialakítottunk akadálymentes részeket, elkészült a kilátó, illetve a mamutfenyők közé lombkoronasétány került. A rododendronok virágzása rendkívül népszerű attrakció itt, de szeretnénk, ha a látogatóink az év más szakaszaiban is találnának szemet gyönyörködtető növényeket. Ezért is alakítottunk ki a magnólia- és nárciszgyűjteményünket, telepítettünk számos hortenziát. - emelte ki az arborétum vezetője. Hozzátette, a 30 hektáros különböző tájövezetek növényvilágát felvonultató terület is ezt a célt szolgálja kaukázusi részével, kínai erdejével és a Himalája közeléből származó cédrusokkal.

A klímaváltozás hatására a telek egyre enyhébbek, nyarak forróbbak. Mi, akik a természettel dolgozunk napi szinten a bőrünkön érezzük, hogy milyen drasztikus és hirtelen módon alakul át a környezetünk. A mediterrán kertben lévő kínai kenderpálma pár éve télen elfagyott volna, most nem csak túlélte a telet, de még virágot is bont. De vannak itt még texasi jukkák, eukaliptuszok Ausztrália déli részéről és jól érzik itt magukat, ahogy a fügefajok, a gránátalma, az indián banán is. Ismerkedjünk meg ezekkel a déli növényekkel, mert egyre többet fogunk találkozni velük nem csak a Jeli Varázskertben, hanem akár a kertjeinkben, parkjainkban is. – húzta alá.

A felszólalók sorát V. Németh Zsolt államtitkár zárta. Mint elmondta, számára a Jeliben mutatkozik meg, hogy miért szép a tavasz. Rengeteg gyerekkori emléke köti a varázskerthez, amiről úgy véli, az évek során sokkal szebb, gazdagabb és sokszínűbb lett. Méltatta a Szombathelyi Erdészet Zrt. munkáját is. - Évről évre olyan fejlesztéseket ötlenek ki és valósítanak meg, amelyek nyomán tavasztól őszig varázslatos marad az arborétum. Ebben a szellemben idén korunk egyik legsúlyosabb és legsürgetőbb kérdésére, a globális felmelegedésre is kreatív választ adnak: felavatják az arborétum legújabb attrakcióját, a mediterrán kertet. – fogalmazott az államtitkár.

A hivatalos szezonnyitó után a résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy közelebbről is megismerjék az arborétum különleges növényvilágát és a frissen avatott Mediterrán Kertet.