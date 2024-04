Hinta, libikóka, mászóka, csúszda – igazi gyermekparadicsommá változott a Szent Gotthárd Általános Iskola hatalmas udvara. Nemrégen még üresen állt a terület, a fejlesztésre azután adódott lehetőség, hogy a Szombathelyi Egyházmegye 2021 szeptemberétől átvette az intézmény működtetését.

– A keresztény értékrend és a tudás átadása mellett éppoly fontos számunkra, hogy tanulóinknak a szabadidő hasznos, aktív és élvezetes eltöltését is biztosítsuk – fogalmazott Csuk Hajnalka intézményvezető. Hozzátette: tornaórák, illetve sport- és különböző projektnapok lebonyolítására is alkalmassá vált a hely, de a jövőbeni terveik között szerepel a sportudvar rendbetétele is. A szülői munkaközösség támogatásának köszönhetően köztéri padok teszik kényelmesebbé a játszótéren töltött időt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

– Nincs több szalag, munkagép és gödör, legyen kacajtól és önfeledt örömtől hangos az udvar – zárta gondolatait az igazgató. – Köszönet püspök atyának, hogy nem felejtették el: ők is voltak gyerekek, és ahelyett, hogy egyéb más pedagógiai beruházást tettek volna, az első lépések között játszóudvart alakítottak ki – hangsúlyozta Huszár Gábor polgármester, aki egy százezer forint értékű, sport- és játszóeszközök beszerzésére fordítható utalványt adott át képviselői keretének terhére Csuk Hajnalka intézményvezető asszony részére.

Dr. Székely János megyés püspök személyes tapasztalatán keresztül osztotta meg gondolatait:

– A gyerekek gyakorta azt felelik, a szünet a legjobb az iskolában. S van ebben egy nagy, mély igazság. Az életben a legfontosabb dolgok haszontalanok, ingyenesek: legyen az egy őszinte mosoly, a művészet szépsége vagy a szeretet. Ami a játszótéren történik, az az életünk szíve, amikor az ember nem termel és hajt, hanem örül az életnek – fogalmazott, majd megáldotta a több mint 25 millió forintból épített játszóteret a Szent Gotthárd Általános Iskola udvarán.