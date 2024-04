Most, hogy tele van Szombathely útlezárásokkal, elterelésekkel, komoly szükség lenne a közlekedők részéről pici empátiára, kölcsönös udvariasságra. Gondoljunk bele: tíz másodpercnyi időveszteség a részünkről, másnak két-három percnyi időmegtakarítást jelenthet. Nem biztos, hogy erőnek erejével kellene ragaszkodnunk az elsőbbségünk érvényesítéséhez. A KRESZ megengedi, hogy bizonyos helyzetekben lemondjunk róla, akár át is engedjük. Mondjuk egy „jobbkezes” utcánál, ami egyesek számára lezárások nélkül is komoly problémát jelent. De tényleg rengeteg olyan forgalmi helyzet adódhat, ahol a belátásunk szerint lehetünk udvariasak. Szerintem pedig legyünk is azok, mert lehet, hogy rövid időn belül, ugyanazt kapjuk vissza, amit korábban mi adtunk.