Pontosan két hónappal a június 9-ei önkormányzati választások előtt szinte teljesen megtöltötték az érdeklődők az összejövetel helyszínéül szolgáló termet, azt pedig örömmel konstatálta a házigazda szerepét betöltő Patonay Imre, a szervezet polgármesterjelöltje. Először bemutatta a kilencfős „keretet”, majd pedig belefogott az elmúlt öt esztendő elemzésébe.

- Szinte minden területen változást szeretnénk – fogalmazott Patonay Imre, aki szerint a város a megosztottság irányába ment el, aminek köszönhetően - úgy látja - nincs jó hangulat. Részletesen ismertette azt az általuk összeállított csaknem 20 pontot, amit akár programként is lehet tekinteni. Ebben a többi között szólt az egészségügy helyzetéről, valamint az oktatás terén tapasztalható anomáliákról is. De külön kiemelte az utóbbi években tapasztalt elvándorlást is, elmondása szerint emiatt közel kétezerrel csökkent Körmend lakóinak száma. Véleménye szerint ebben jelentős szerepe volt a munkahelyek hiányának is.

Patonay Imre után sorban bemutatkoztak a képviselőjelöltek, akik között négy ismert, valamint négy új politikai arc bukkant fel. A tapasztaltak közé a jelenleg is képviselőként tevékenykedő Zsebe Ferencet, Szlávik Csabát, Szép Dánielt, valamint Petrovics László Pétert sorolta az egyesület. A főként szakmai szempontok alapján kiválasztott újak kvartettjébe is négyen tartoznak: Czafit Csaba, Kocsis István, Sipőcz Norbert és Tóth Judit.

A bemutatkozást követően előbb a média képviselői, majd pedig a megjelent érdeklődők kérdezhettek a jelöltektől, akik megígérték, hogy a kampány során nem lesznek nyuszik, felvállalják a keményebb témák megvitatását is.