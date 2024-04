Fruzsi kicsit még álmos szemekkel érkezett, az elsők között az ikervári Mesevár bölcsődébe csütörtökön reggel. Az anyukája, Sali-Mészáros Mónika volt az, aki a nyilvánossághoz fordult a bölcsőde ügyében. Tavaly, a közműszolgáltatók a gáz- és a villanyórát csak hosszas huzavona után szerelték fel. Úgy tervezték, az intézményt 2023 októberében nyitják meg, végül idén január közepén fogadták az első gyerekeket.



Az új bölcsőde: Fehér Ferenc polgármester Tóthné Tóth Judit szakmai vezetővel

Fotó: Unger Tamás

– Megérte tenni, hiszen mindenkinek örömére nagyon jól működik a bölcsőde – mondta Sali-Mészáros Mónika.

– Könynyebbség ez a szülőknek, az anyukáknak, hiszen munkába állhatnak. Jómagam is állást keresek, de úgy tűnik, hamarosan meglesz a munkahelyem. Ahogy beszélgetünk, Fruzsi beszaladt a társaihoz. Illés Hajnalka dajka és Tóthné Tóth Judit szakmai vezető várta. No, meg persze a sok-sok, mindenféle játék, kirakó, színező, babák, autók, könyvek.

– Bölcsődénk egy csoportszobában, tizenkét félőhellyel működik – tájékoztatott Tóthné Tóth Judit. – A fejlesztő- és játszóeszközeink is vadonatújak. A napközbeni feladat a játéké, a fejlesztésé, ha jó az idő, akkor kimegyünk a tágas udvarra. Ebéd, majd pihenés következik. Alvás után pedig még egy kis közös játék is belefér. A gyerekeket húszhetes kortól fogadjuk, nálunk a legfiatalabb másfél, a legidősebb hároméves. Hat lány és hat fiú jár hozzánk.

Fehér Ferenc polgármester kiemelte, a mostani faluvezetői ciklusának egyik ékköve az új bölcsőde. Nagy volt az igény erre, olyannyira, hogy mostanra már várólista lett. Az egyik kisgyermek májusban megy óvodába, a helyre másnap érkezik az új bölcsis.

– A támogatási kérelmet 2019 októberében adtuk be – szólt az előzményekről a polgármester. – Végül 159 millió forint pályázati pénzt nyerünk el. Ezt 19 millió forint önerővel egészítettük ki. Az épület átalakításával, belső falak áthelyezésével, nyílászárók cseréjével, energetikai fejlesztéssel és akadálymentesítéssel lett teljes a bölcsőde.

Az intézménynek helyt adó épületben korábban bolt volt, azelőtt pedig orvosi rendelő. S, ha már egészségügy, Fehér Ferenc az ügyben is új fejleménnyel szolgált: befejeződött az egészségház felújítása.