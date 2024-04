Az evangélikus templom kápolnájában először szépen és jó hangosan bemutatkozott egymásnak az írónő és a 170 gyermek. Mesével kezdték, országot választottak: ki-ki eldöntötte, hogy Extravagancia királynője, Elegancia alattvalója vagy Puritánia polgára, Karakán Karak elnök embere lesz-e. Nagy derültség kísérte a Bosnyák Viktória vezette állampolgári esküt, jutott szerep az udvari piktornak – Dudás Győzőnek – is, a szóvirágok után nagy szinonima-hadjárattal folytatódott a móka.

Az író lapunk kérdésére elmondta: nagyon örül, hogy újra Szombathelyen lehet. S hogy mi járatban volt itt? – Mindig ugyanazért megyek: hogy lelkesítsem a gyerekeket az olvasásra. Hiszen olvasás nélkül nincs szókincs, szókincs nélkül nincs siker. Az üzenetem az: gazdagodjunk! Jó szó a szókincs: kincs, amit ingyen megszerezhetünk. A könyvtár ingyen van a gyerekeknek. Szeretem lelkesíteni a pedagógusokat is, hiszen egyre nehezebb dolguk van. Azért is írok csak gyermekkönyveket, hogy az ő és a szülők kezébe is olyat adjak, amit a felnőtt is szerethet, és ami közben szórakoztat és tanít is.