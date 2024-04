Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Kung Fu Panda 4 15.30 (színes, szinkronizált, amerikai–kínai animációs kalandfilm) – Godzilla x Kong: Az Új Birodalom 20.00 (színes, szinkronizált, amerikai kalandfilm) – Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk 14.00 (színes, magyar animációs film) – Kék Pelikán 15.20 (színes, magyar animációs film) – Szellemirtók: A borzongás birodalom 17.35 (színes, szinkronizált, amerikai fantasztikus kalandfilm; Kit hívsz, ha nagy baj van? Kihez fordulnál segítségért, amikor szellemek piszkálnak, kísértetek kísérleteznek veled, vagy hazajáró lelkek dúlják fel a házad? A válasz egyértelmű: a Szellemirtókhoz. De ma már nem ugyanaz a négyes száll be a legendás autóba, amikor riasztás érkezik. Viszont a híres New York-i tűzoltótorony nem változott: az új szellemirtók, a Spengler család tagjai itt találkoznak az eredeti csapattal, akik, mint kiderül, nem mentek nyugdíjba: szupertitkos kísérleti laboratóriumot hoztak létre, hogy még magasabb szinten űzhessék a szellemszakmát.) – Carte Rouge 14.10, 16.55 (színes, magyar történelmi dokumentumfilm) – Verseny a győzelemért 18.10 (színes, olasz–német sportfilm) – Back to Black 20.15 (színes, amerikai életrajzi film) Sárvár, Kabos László Filmszínház: Godzilla x Kong: Az Új Birodalom 3D 16.40 (színes, amerikai kalandfilm) – A Majomember 19.00 (színes, amerikai akcióthriller) Celldömölk, KMKK Art mozi: Kung Fu Panda 4 17.00 (színes, amerikai–kínai animációs kalandfilm) – Ki hitte volna? 19.00 (színes, francia vígjáték) Bükfürdő, Funcity: Belu - A legbátrabb bálna 15.00 (színes, kanadai animációs film) – Nemkívánatos személyek 16.30 (színes, francia filmdráma) – Verseny a győzelemért 19.00 (színes, olasz–német sportfilm)