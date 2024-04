- Tősgyökeres körmendiként az egyetem elvégzését követően, azaz 28 éve kezdtem el állatorvosként dolgozni a szülővárosomban, ahol 26 éve vállalok közéleti szerepet is. Először egy önkormányzati bizottságnak voltam a külső tagja, aztán pedig négy ciklus óta bizottsági elnök vagyok, jelenleg a pénzügyi és közbeszerzési grémium élén állok, de korábban a szociális szféra, az egészségügy, a sport és az ifjúság is hozzám tartozott. Nyugodtan kijelenthetem, hogy komoly önkormányzati tapasztalattal rendelkezem. Jelenleg a 2. számú választókörzet képviselőjeként tevékenykedek – vágott rögtön a dolgok közepébe az 51 esztendős dr. Szabó Barna. Hozzátette: polgármester-jelöltként egy kifejezetten tiszta, sportszerű kampányban gondolkodik. Még véletlenül sem szeretne sárdobálásba bonyolódni, és erről már Patonay Imrével is egyeztetett.

Dr. Szabó Barna úgy érzi, hogy minden szempontból készen áll arra, hogy szeretett városát akár polgármesterként szolgálja

Forrás: Szendi Péter

- Korábban nem gondoltam arra, hogy elinduljak a polgármesteri székért, de most szeretett városomért ezt a döntést meg kellett hoznom. Úgy érzem, hogy erre a korom, a megszerzett tapasztalatom is alkalmassá tenne.

– fogalmazott a településen nagy tiszteletnek örvendő állatorvos.

- Hálás vagyok a családom maximális, szerető támogatásáért. A feleségem Dóra, valamint a két lányom, Jana és Zara is mögöttem áll. Utóbbi persze ötéves óvodásként csak a maga aranyos módján teszi ezt. Viszont édesapám, Szabó László először ellenezte a jelöltségemet. Ő az első szabadon megválasztott önkormányzatban alpolgármesteri pozíciót töltött be. Aztán amikor részletesen megismerte az elképzeléseimet, már nem volt neki sem ellenvetése, büszke rám és mellettem áll mindenben. Általa kapcsolódunk egyébként a körmendi kosárlabdázáshoz is, mivel Kristóf Laci bácsi idején még ő volt a Dózsa MTE csapatkapitánya. A „mezét” később Trummer Laci vette át – váltott át picit a körmendiek imádott sportágára, a kosárlabdára dr. Szabó Barna. Elmondása szerint amíg tanulmányai miatt el nem került a városból, szinte minden meccsen a helyszínen szurkolt. Manapság viszont inkább a háttérből szurkol a kedvencekért.

Dr. Szabó Barna: Egységre, békességre van szükség

- Megválasztásom esetén fontosnak tartanám a csapatunk támogatását, Körmendnek értéke egy ilyen sikeres együttes, de ez a város költségvetését nem boríthatja fel. Természetesen figyelemben tartva a városban működő többi sportágat is. Legalább ennyire lényegesnek tartom, hogy a településünk élőbb és élhetőbb város legyen. Az élőbb azt jelenti, hogy a már meglévő infrastruktúránkat tartalommal, programokkal töltsük meg. Kiemelt figyelmet kell fordítani a kisgyermekes családok és a fiatalok igényeinek kiszolgálására. A jó közérzethez pedig a megosztottság megszüntetése is hozzátartozna.

– adott pici ízelítőt az elképzeléseiből a polgármester-jelölt, aki természetesen arra is kitért, hogy eddig roppant pozitív visszajelzéseket kapott.

- Nagyon sok biztatást kapok ismerősöktől és ismeretlenektől is. Az állattartók viszont először picit aggódtak, de aztán megnyugtattam őket, hogy továbbra is számíthatnak a munkámra, a segítségemre. A barátaim teljes mellszélességgel támogatnak. Azt megígérhetem, hogy pártállástól függetlenül megpróbálom mindenkiben tudatosítani, hogy sok minden múlik a szemléleten. Nem mindegy, hogy az a bizonyos pohár félig üres, avagy félig tele van. Egy a lényeg, hogy megpróbáljunk Körmendért tenni és megszüntetni azt a szakadékot, ami most sokak között tátong – fogalmazott Szabó Barna. Hozzátette: szerinte nagyon lényeges, hogy közvetlen személyiségként általában könnyen megnyílnak vele szemben az emberek. Ebben persze szerepe lehet annak is, hogy a szociális érzékenysége szó szerint magas fokon állt.

– zárta szavait a polgármester-jelölt.