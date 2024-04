A kőszegi intézet és az azt létrehozó alapítvány a kezdetektől nyitott térként várta rendezvényeire az érdeklődő közönséget. Ennek gyökerei a 90-es évekig nyúlnak vissza, idén ünneplik az Európa Ház megnyitásának 30. évfordulóját. Újdonság, hogy az intézet előadássorozatok, workshopok és konferenciák mellett kulturális programokat is szervez. A KRAFT – programban megújult épületeit egybenyíló értelmezi, és a gazdag történelmi múlttal rendelkező intézményeibe koncerteket, színházi előadásokat, irodalmi felolvasást, könyvbemutatókat, kiállításokat hív életre. Az iASK kreatív kulturális örökség alapú szemléletet képvisel. Az Egybenyíló Terek kiemelt helyszíne a zsinagóga épülete, amely kulturális – közösségi tér. Miszlivetz Ferenc, az intézet főigazgatója, a program elindítója elmondta, a kulturális programok szervesen kapcsolódnak ahhoz a koncepcióhoz, amellyel egy összművészeti műhely létrehozását tervezi kollégáival együtt. Ez a társulás megkérdőjelezhetetlen szakmai felkészültségű művészekből áll majd, akik a művészetek legkülönfélébb területeiről érkeznek és garantálják a magas színvonalú előadások létrejöttét.

Hangsúlyozta, az intézet a kezdetektől egybeszervezte a szellemileg nyitott, bátor, egymással együttműködni kívánó, alkotó és gondolkodó szakembereket és tudósokat. Április utolsó hétvégéjén Agota Kristof-szobát avatnak az Írottkő Hotelben, a zsinagógában lép fel Rost Andrea világhírű operaénekes, új könyvét mutatja be Kenyeres Zoltán irodalomtörténész professzor, megnyílik a Herendi Porcelánmanufaktúra kiállítása. Beszélgetéssorozattal várja a közönséget Verebes István, aki kőszegi meglepetésvendégeket kérdez majd, és elhozza új zenei projektjét Kamondy Ágnes és zenekara. Ismert és pályakezdő képzőművészek állítanak ki a Festetics Palotában. Tárlattal jelentkezik Varga Kinga és Dóczi Virág és jazz-koncert is lesz a Zwingerben. Az egyik legkülönlegesebb est Eszenyi Enikő rendezése – az intézet egykori ösztöndíjasaként állítja színpadra a Júlia Koncertet, amely Szendrey Júlia életét mutatja be sok zenével. A főigazgató hozzáfűzte: olyan eseményekhez is kapcsolódnak, mint a Kammermusikfest Lockenhaus, vagy a Zsinagógák Hete rendezvénysorozat. Náluk debütál Binder Károly új Bartók-lemeze is, a Binder Trio előadásában. A programokról bővebben az iask.hu és itt olvashatnak.