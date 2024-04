Be kell, hogy lássuk, az egyes generációk igenis sokat tanulhatnak a másiktól. Gyakran halljuk és így is van: az idősebb generációk koruknál fogva is több tapasztalattal és nagyobb életbölcsességgel rendelkeznek, sőt hagyományainkat is ők örökítik tovább a fiatalabbak felé. Ezzel szemben az ifjúság más, újabb perspektívából szemléli a világot és ha az idősebbek fogékonyak rá, egészen új ismereteket, megközelítéseket tanulhatnak el vagy csak ismerhetnek meg tőlük. A fiatalok sokkal jártasabbak például a technológia, az okos eszközök terén és az online világban. Amennyiben párbeszéd alakul ki idős és fiatal között, az mindkét irányban gazdagító lehet. A fontos ebben az esetben is az, hogy meglássuk egymásban az értéket.