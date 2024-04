Az elmúlt években az őszi és tavaszi időszakban is kerültek fák a közterületre – a zöldítés sikeres pályázat nyomán valósulhatott meg. Az országfásítási programban először 24, tavalyelőtt pedig 12 sorfát ültettek a temető előtti parkba, valamint a kultúrház és az önkormányzat közötti részre.

Egy szép szokás eredményeként született meg a Tündérkert: 2014-ben a faluban élő gyermekek lélekszámának megfelelő darabszámú, névre szóló gyümölcsfát ültettek el a vásártéren. A következő évben pedig az önkormányzat megajándékozta a falut egy pavilonnal, ahol a megfáradt kis kertészek megpihenhetnek. Azóta is féltő gonddal ápolják, nevelik a fácskákat a helyiek, amikor pedig gyermek születik a közösségben, természetesen fácskát kap. A júliusi falunapon a kerek házassági évfordulós házaspárokon kívül a falu legifjabb polgárait is köszönti Ivánkovics Ferenc polgármester. Így lehet, hogy a vásárosmiskei Tündérkertben mára több mint hetven gyermeknek van saját gyümölcsfája – ezáltal is zöld növényekkel gazdagodott a falu.

2020-ban, amikor a zárkerti programban elnyert támogatással megújulhatott a hegyre vezető út, negyven őshonos gyümölcsfát is ültettek – a fával borított terület növekedéséhez az is hozzájárult.