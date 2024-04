Tavaly ősszel ünnepélyes keretek között adták át a 400 millió forintos TOP-os pályázatból megvalósult körmendi Ökocentrumot, melynek azóta nem volt üzemeltetője. Most viszont új fejleményekről számolt be Bebes István polgármester.

- Az április 12-ei határidőre két pályázat érkezett az Ökocentrum üzemeltetésére. Nagyon bízunk abban, hogy akár már májustól birtokba vehetik a létesítményt a körmendiek és a hozzánk érkező turisták. Fontosnak tartom, hogy megalapozott és szakmai érvekre épülő döntést kell ebben az esetben is hoznunk, ami a városfejlesztést szolgálja – fogalmazott a Rába-parti város első embere. Hozzátette: szezonális létesítményről van szó, amit a téli időszakban nem igen lehet használni, így teljesen érthető, hogy a lehetséges üzemeltetők is inkább a jó idő beköszöntére várnak.

A 220 négyzetméteres Ökocentrum amúgy egy tematikus turisztikai útvonalon helyezkedik el, így komoly esély lehet arra, hogy a Rábán túrázók is felfedezzék maguknak a létesítményt. Ám emellett természetesen a körmendiek számára is lehetnek itt rendezvények, vagy akár még kiállítások is nyílhatnak a komplexumban.

Bebes István elmondása szerint az új létesítménynek is köszönhetően újra élővé tudják tenni a Rába-partot. Ráadásul ez a beruházás a folyó mentén fekvő települések kapcsolattartásában, együttműködésében is szerepet kaphat.