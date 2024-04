Embertelen körülmények a Szigligeti Ede utcában! - hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Pehi Orsolya a Fidesz szombathelyi képviselőjelöltje, majd így folytatja:

- Nemrég jártam ebben az önkormányzati házban, amelyben több család is lakik. Éva néni, aki vállalta a fotózást, végigvezetett a házrészén, ahol beteg fiával lakik egy szoba-konyhában. Saját fürdőszobájuk nincsen, a ház egy vécén osztozik. A lenti képen látszik az illemhely állapota. Éva néni mesélte, hogy tavaly Karácsonykor felrobbant a gázpalack a szobában, szerencsére életben maradtak, de azóta is pánikrohamok kísérik. Könnyeivel küszködve mesélt életkörülményeiről. Könyörögve kéri régóta az önkormányzatot, hogy legalább a bejárati ajtaja cseréjében segítsenek neki, mert ha nagy esőzések vannak, a konyhában áll a víz! Szerintem emberhez méltatlanok az állapotok. Ezt a posztot figyelemfelhívásnak is szánom! Ha ilyen módon nem jut el az illetékesekhez ez a kérés, mindenképpen fogom jelezni Éva néni és sorstársai ügyét a hivatalban! - áll Pehi Orsolya bejegyzésében, amelyhez fotókat is csatolt, hogy szemléltesse a valóban embertelen állapotokat.