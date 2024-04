Elismerés 34 perce

Értéktár-fórum Hosszúperesztegen - A Szajki-tavak volt az első fecske a vasi turisztikai fejlesztések körében

A Szajki-tavak már a vasi értéktár része, az elismerést tanúsító oklevelet is megkapta a megyeházán Hosszúpereszteg. Szombaton azonban a helybeliek maguk is átélhették az örömöt: dr. Kondora Bálint, a vasi közgyűlés alelnöke jelképesen a helyszínen ismételte meg az átadást, beszélt az értéktár jelentőségéről, a további lehetőségekről is.

Vaol.hu Vaol.hu

Dr. Kondora Bálint és Németh Eszter az értéktári oklevéllel a hosszúperesztegi fórumon Fotó: Szendi Péter

A vasi közgyűlés alelnöke érdeklődésünkre elmondta: 2015-ben, az első turisztikai fejlesztési programban a Szajki-tavak fejlesztése volt első, amit a megyei önkormányzat a hosszúperesztegi önkormányzattal konzorciumban, dr. Kondora Bálint javaslatára valósított meg. A sikeren felbuzdulva más vasi – tóval, stranddal rendelkező – települések is keresik a hasonló lehetőségeket. Fotó: Szendi Péter A szombati programot Németh Eszter szervezte, aki a hosszúperesztegi önkéntes tűzoltó egyesület tagjaként is azon van, hogy erősítse a helyi közösséget, színesítse a kulturális életet. A fórumon jelentette be azt is, hogy elindul az önkormányzati választáson, Hosszúpereszteg polgármesteri pozíciójáért.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!