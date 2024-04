Az iskola hetedik osztályos csapata második helyezést ért el a megyei angol nyelvi versenyen. A Szombathelyi Neumann János Általános Iskola csapata ezenkívül az idei különdíjat is hazahozhatta, melyet egy feladat kreatív megvalósításáért vehettek át – egy hungarikumot is felhasználtak a megoldáshoz. A Neumann három fős iskolai csoportja egy prezentációt készített, majd ez alapján érvelt angolul amellett, hogy miért lenne ideális ajándék az amerikai nagykövet számára a Tokaji aszú. Kreativitásuk és nyelvtudásukat elnyerte a jutalmát, a második helyen kívül a különdíjat is nekik ítélte a zsűri. A csapat teljesítményét büszkén ünnepli az iskola, és közösségi oldalán is gratulált Gyulavári Emmának, Horváth Saroltának és Kerekes Noelnek, a 7.a osztály tagjainak.