Beszámoló hangzott el a hivatal 2023. évi munkájáról. Külön napirendi pontban tárgyalta a testület a művelődési ház tavalyi évre vonatkozó beszámolóját. A 2024. évi közbeszerzési tervet is elfogadta a testület. Az idén is kiírják a civil szervezetek számára a pályázati felhívást önkormányzati költségvetési támogatásra, jelentette be az ülésen Kovács Péter polgármester. A beadási határidő április 18., a beérkezett kérelmeket április 28-ig bírálják el. A költségvetésben összesen 8,2 millió forintot különítettek el a célra. A tavalyi évről folyamatosan érkeznek az elszámolások, tette hozzá Palotás Péter aljegyző.

A Gamesz tavaly egy használt kommunális traktort és az azt kiegészítő karos zúzót is beszerzett, ami megkönnyíti a dolgukat. Előreléptek a zöldterület-kezelésben: az erőgépet a kézi damilos fűkaszák kiváltására szánják, mondta Császár Károly, a Gamesz vezetője. Hozzátette, továbbra is szeretnének fejlődni, fejleszteni: professzionális fűnyírógépet és egy has alatti fűnyíróadaptert vásárolnának a kompakt traktorhoz a megmaradt keret terhére, hogy biztonságosan el tudják látni a munkájukat. A Gamesz tevékenységéről szóló beszámolót is elfogadták a képviselők.

Pályázatot ad be az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra: a maximális 194 köbméter tűzifára pályáznak, így döntött a testület. A Különfélék között a polgármester elmondta: a külterületi utak melletti sövény nyírására jelentkezett egy vállalkozó, aki ledarálja és elviszi a teljes mennyiséget. Szerződést köt vele a város.